قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف الصاروخي على محاور جنوبي مدينة إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين، قصفاً صاروخياً متبادلاً بين الفصائل ومجموعات جهادية من جانب، وقوات النظام من جانب آخر على محور الفطيرة بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين وفجر اليوم، أماكن في سفوهن والبارة والفطيرة وكنصفرة وبينين جنوبي مدينة إدلب، دون أن ترد معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن الفصائل الجهادية استهدفت، تجمعات قوات النظام على محور قرية بيت حسنو بريف حماة الغربي، على صعيد متصل، قصفت قوات النظام مواقع في قرى جبل الزاوية وسفوهن والفطيرة، تزامناً مع اشتباكات متقطعة بالرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل من جهة أخرى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.