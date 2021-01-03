قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف الصاروخي على محاور التماس في جبل الزاوية

قصفت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” بالقذائف الصاروخية، مناطق سيطرة قوات النظام على محاور التماس بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، فيما جددت قوات النظام قصفها الصاروخي بعد منتصف ليل السبت – الأحد وفجر اليوم، مستهدفة بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية وسهل الغاب، ولا معلومات عن خسائر بشرية، كما حلقت طائرات استطلاع في أجواء المنطقة خلال الساعات الفائتة.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن القوات التركية قصفت مواقع لقوات النظام في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، تزامناً مع قصف واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل على محور آفس بالريف ذاته، على صعيد متصل استهدف فصيل “جيش النصر” بصاروخ موجه آلية لقوات النظام في محور جورين بسهل الغاب شمال غربي حماة، ما ادى لسقوط قتلى وجرحى.