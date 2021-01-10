قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف الصاروخي ضمن جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت – الأحد وصباح اليوم، قصفاً متجدداً تشهده مناطق في ريفي إدلب وحماة ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث قصفت قوات النظام أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وبينين بريف إدلب الجنوبي وقليدين والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، كما قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام في جبل الزاوية وسهل الغاب، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد أمس، تحليقاً لطائرات حربية روسية في أجواء جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، وسط تنفيذها لغارات على محور كبانة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، كما استهدفت قوات النظام استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في الفطيرة وسفوهن وكنصفرة ومحيط فليفل وبينين، فيما دون ذلك يسود الهدوء الحذر عموم منطقة “خفض التصعيد، كما حلقت طائرات استطلاع في أجواء منطقة “بوتين – أردوغان”.