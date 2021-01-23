قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف الصاروخي ضمن ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت وصباح اليوم، قصفاً متجدداً تشهده أماكن ضمن منطقة “خفض التصعيد”، حيث قصفت قوات النظام مناطق في البارة ومحيط كنصفرة والفطيرة وبينين وفليفل بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام في قرية الملاجة وقرى وبلدات أخرى جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل عنصر في الفصائل المقاتلة على محاور جبل التركمان بريف اللاذقية، حيث شهدت محاور ريف اللاذقية استهدافات متبادلة بين عناصر قوات النظام من جهة، والفصائل من جهة أخرى.

ورصد المرصد السوري، قصفًا مدفعيًا نفذته قوات النظام على محور السرمانية ومواقع محيطة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.