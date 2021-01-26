قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف الصاروخي ضمن ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء وصباح اليوم، تجدد القصف البري على منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث قامت قوات النظام باستهداف مناطق في كنصفرة والفطيرة وسفوهن وفليفل بريف إدلب الجنوبي، بالقذائف الصاروخية والمدفعية، دون معلومات عن خسائر بشرية، فيما قامت الفصائل باستهداف مواقع لقوات النظام على محاور التماس في جبل الزاوية جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد أمس، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على مناطق في سفوهن وكنصفرة والفطيرة وبينين وفليفل ضمن ريف إدلب الجنوبي، ما دون ذلك يسود الهدوء الحذر عموم منطقة “بوتين – أردوغان”.