قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف البري على محاور التماس جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت-الأحد وفجر اليوم، قيام الفصائل بقصف مواقع لقوات النظام في الملاجة وقرى أخرى في جبل الزاوية، كما قصفت قوات النظام أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين والرويحة بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن الخروقات تتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار المطبق ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل بريف إدلب الجنوبي، وقليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، ولا أنباء عن خسائر بشرية إلى الآن.