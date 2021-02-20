قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف الصاروخي على محاور التماس ضمن ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل على مواقع لقوات النظام في قرية حنتوتين بريف إدلب الجنوبي، وسط معلومات عن قتلى وجرحى، على صعيد متصل قصفت قوات النظام أماكن في الفطيرة وسفوهن وأطراف البارة وفليفل ضمن ريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، يأتي ذلك وسط تحليق لطيران استطلاع روسي في أجواء إدلب بشكل مكثف منذ ساعات الصباح الأولى.

وكانت غرفة عمليات “الفتح المبين” استهدفت بالمدفعية الثقيلة مساء أمس، تجمعًا لقوات النظام على محور التفاحية بجبل الأكراد شمال اللاذقية، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوفهم، وفي السياق، استهدفت الفصائل بالمدفعية تجمعات قوات النظام في قرية ميزناز بريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، بلدة كنصفرة جبل الزاوية، وأطراف بلدة معارة النعسان ضمن الريف الإدلبي