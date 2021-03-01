قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف الصاروخي على المحاور الجنوبية لجبل الزاوية جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، قصفاً صاروخياً متبادلاً شهدته المحاور الجنوبية ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بين الفصائل من جانب، وقوات النظام من جانب آخر، تركزت بمحاور البارة والفطيرة وفليفل وكنصفرة، في حين استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة أماكن في قرية العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، ولا معلومات عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن قوات النظام جددت قصفها الصاروخي على منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية بعد منتصف ليل السبت-الأحد، أماكن في سفوهن والفطيرة وكنصفرة وفليفل والبارة وبينين والرويحة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، والعنكاوي وقليدين ومحيط الزيارة ضمن سهل الغاب شمال غربي حماة، وسط تحليق اعتيادي لطيران الاستطلاع الروسي.