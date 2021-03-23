قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف الصاروخي على محاور جبل الزاوية جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، قصفاً صاروخياً متبادلاً، بين الفصائل من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، على محاور فليفل والبارة والفطيرة وسفوهن ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وسط استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، على صعيد متصل استهدفت الفصائل بالقناصة عنصر في قوات النظام على محور سراقب بريف إدلب الشرقي، وسط معلومات عن مقتله، في حين استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة أماكن في محور العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل ضابط برتبة ملازم أول، في القصف والاستهدافات على محاور ريف إدلب، ورصد المرصد السوري اشتباكات بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين عناصر “غرفة عمليات الفتح المبين” من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، على محور قرية الرويحه شمال مدينة معرة النعمان والاتوستراد “m5″، تزامنًا مع قصف مكثف يستهدف قريتي بينين والرويحة بريف إدلب، فيما استهدفت الفصائل تجمعات قوات النظام في إدلب.