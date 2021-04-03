قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف الصاروخي على جبهات ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم السبت، استهداف الفصائل لمواقع قوات النظام في محور الدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي، بالقذائف الصاروخية، فيما قصفت قوات النظام مناطق في أطراف البارة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ولا معلومات عن خسائر بشرية، وسط تحليق مستمر لطائرات الاستطلاع في أجواء منطقة “خفض التصعيد”، لاسيما في أجواء إدلب وجبل الأكراد بريف اللاذقية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، قصفاً صاروخياً متبادلاً بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل غرفة عمليات الفتح المبين من جهة أخرى، على محاور البارة وبينين والفطيرة وكنصفرة وفليفل بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، على صعيد متصل استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة، أماكن في محيط قليدين والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، وسط تحليق متواصل لطائرات استطلاع روسية في أجواء منطقة “بوتين-أردوغان”.