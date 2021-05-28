قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف الصاروخي على محاور التماس في جبل الزاوية

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من منطقة “بوتين-أردوغان”، مساء اليوم، قصفاً صاروخياً متبادلاً على محاور التماس في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل العاملة في المنطقة من جانب آخر، ترافقت مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، ولا معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على الأراضي المزروعة بالقمح، المحيطة بقرى المشيك والقرقور والزيارة في سهل الغاب غربي حماة، ما تسبب بنشوب حرائق كبيرة في محاصيل القمح، دون أن تتمكن فرق الإطفاء من الوصول إلى المناطق آنفة الذكر، نتيجة قربها من محاور القتال بين الفصائل وقوات النظام.