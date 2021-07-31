قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف الصاروخي في جبل الزاوية وريف حلب الغربي

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم السبت، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في قرية كفرعمة وكفرتعال بريف حلب الغربي، لترد الفصائل بقصف مماثل على مواقع قوات النظام في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل شهدت محاور جبل الزاوية الشرقية بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، قصفاً واستهدافات متبادلة بين الفصائل العاملة في المنطقة من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، وسط معلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

وكان المرصد السوري رصد أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام صباح اليوم الجمعة، طال مناطق في قرية زيزون بريف حماة الشمالي الغربي، ومناطق أخرى في محيط الأتارب بريف حلب الغربي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن. المرصد السوري كان قد أشار مساء أمس، إلى أن الفصائل الجهادية بالمدفعية مواقع قوات النظام في بلدة جورين بريف حماة الشمالي الغربي، كما استهدفت غرفة عمليات “الفتح المبين” مواقع قوات النظام في كل من ميزناز وكفر حلب في ريف حلب الغربي بالمدفعية الثقيلة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.