قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف الصاروخي في أرياف حلب وإدلب وحماة

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة خفض التصعيد، بأن قوات النظام قصفت مناطق في بينين وفليفل ومحيط كنصفرة والفطيرة وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وحميمات والحصن وقليدين بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، كما قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام على محور كفرنوران بريف حلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وأشار المرصد السوري أمس، أن طائرة حربية روسية بغارتين جويتين، مواقع الفصائل في محور دوير الأكراد في ريف حماة الشمالي الغربي قرب الحدود الإدارية لمحافظة اللاذقية، كما قصفت صباح اليوم، بـ 3 غارات جوية استخدمت صواريخ شديدة الانفجار، أماكن في محيط بلدة البارة في ريف إدلب على مقربة من النقطة العسكرية التركية في المنطقة هناك، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وبذلك يرتفع عدد الغارات إلى 5 استهدفت ريفي إدلب وحماة.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام قرية المشيك ومواقع أخرى في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.