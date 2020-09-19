قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف البري في ريفي إدلب وحماة.. وقتيل برصاص الفصائل على محاور ريف حلب

قُتل عنصر من قوات النظام قنصا برصاص الفصائل على محور قرية ميزناز بريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، قصفت فصائل “الفتح المبين” تجمعات قوات النظام في بلدة حزارين في ريف إدلب الجنوبي، ومحور المشاريع في سهل الغاب بريف حماة.

وفي سياق ذلك، قصفت قوات النظام قريتي الفطيرة وفليفل ومواقع أخرى للفصائل في جبل الزاوية، ومحور السرمانية في سهل الغاب شمال غرب محافظة حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، بعد منتصف ليل أمس وصباح اليوم، استمرار القصف الصاروخي المكثف من قبل قوات النظام على بلدات وقرى بريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت كنصفرة وفليفل وسفوهن وبينين، في حين قصفت الفصائل مناطق في كفرنبل وحنتوتين الخاضعتين لسيطرة قوات النظام جنوبي إدلب.