قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف الصاروخي على محاور التماس جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، تجدد القصف الصاروخي المتبادل على محاور التماس ضمن ريف إدلب الجنوبي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل وهيئة تحرير الشام من جانب آخر، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى استهداف قوات النظام لسيارة مدنية بصاروخ موجه على طريق “القرقور – الشيخ سنديان” في سهل الغاب شمال غرب حماة، مما أدى لإصابة 5 مدنيين من بينهم امرأة حالتها حرجة، على صعيد متصل تشهد محاور التماس بريف إدلب الجنوبي، عمليات قصف بري متبادل، بين الفصائل وتحرير الشام من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، كما قصفت قوات النظام مناطق في بلدات وقرى ضمن سهل الغاب شمال غربي حماة.