قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف الصاروخي على محاور جنوبي مدينة إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر وصباح اليوم الخميس، قصفاً صاروخياً اعتيادياً، تشهده محاور التماس ضمن ريف إدلب الجنوبي، يتمثل بتبادل القذائف الصاروخية والمدفعية بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن عناصر فصائل “الفتح المبين”، تمكنوا من قتل عنصرين من قوات النظام على محور كفر بطيخ بريف إدلب، وتشهد مناطق ريفي إدلب واللاذقية، تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بقذائف المدفعية مواقع وتجمعات قوات النظام على محاور سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، رداً على قصف قصفت قوات النظام لمواقع الفصائل وقرى سهل الغاب وصولاً إلى محطة زيزون الحرارية قرب الحدود الإدارية مع محافظة إدلب، ما تسبب باندلاع حرائق في المنطقة.