قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف الصاروخي على محاور بسهل الغاب وجبل الزاوية

تشهد منطقة “بوتين – أردوغان” استمراراً لعمليات القصف والاستهدافات، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الاثنين، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل على مواقع لقوات النظام في محور المشاريع بريف حماة الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية، فيما قصفت قوات النظام مناطق في بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى مقتل سائق شاحنة على الطريق الدولي بالقرب من مدينة سراقب، نتيجة إطلاق قوات النظام النار على الشاحنات المستأجرة لنقل معدات النقطة التركية في مورك شمالي حماة، حيث دخلت شاحنات سورية من منطقة الترنبة وتوجهت إلى سراقب للوصول إلى الطريق الدولي دمشق-حلب “m5”.