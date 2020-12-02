قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف الصاروخي على محاور التماس ضمن ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء وفجر اليوم، جولة جديدة من القصف البري ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، حيث استهدفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية، مناطق في الفطيرة وسفوهن وبينين ومحيط البارة ضمن جبل الزاوية، فيما قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام على جبهات التماس جنوبي إدلب، ولم ترد معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية، على صعيد متصل قتل مقاتل من الفصائل جراء استهدافه برصاص قناصات قوات النظام بريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، مقتل عنصر من قوات النظام على محاور جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي.

كما قتل عنصر من المسلحين الموالين لقوات النظام برصاص الفصائل على محور حرش كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، محيط بلدة كنصفرة وقرية الفطيرة بجبل الزاوية جنوبي إدلب.