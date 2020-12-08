قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف الصاروخي على محاور في جبل الأكراد وريف إدلب الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل على مواقع لقوات النظام في تل البركان بجبل الأكراد ضمن ريف اللاذقية الشمالي، كما قصفت قوات النظام مناطق في تلال كبانة بجبل الأكراد في الريف ذاته، كما جرى قصف متبادل بين الطرفين على محاور في ريف سراقب شرقي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام، مستهدفة مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبيين والرويحة ضمن الريف الجنوبي لإدلب، ترافقت مع استهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل على جبهات التماس جنوبي إدلب، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.