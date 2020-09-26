قوات النظام والفصائل وتحرير الشام تتبادلان القصف الصاروخي على محاور بريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم السبت، تجدد القصف الصاروخي على منطقة “بوتين – أردوغان”، بعد هدوء استمر لساعات، حيث قصفت قوات النظام مناطق في احسم والبارة والفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل في جبل الزاوية، فيما قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام في حزارين وكفرنبل والملاجقة جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، انفجارات ضمن مناطق نفوذ قوات النظام في ريف إدلب نتيجة هجوم بطائرات مسيرة يرجح بأن الفصائل الإسلامية قد أطلقتها لاستهداف تجمعات قوات النظام في قريتي كفربطيخ وداديخ بمحيط بلدة معردبسة بريف إدلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

يذكر أن طائرات مسيرة يعتقد أنها تابعة للفصائل الإسلامية قصفت، قبل أيام، تجمعات قوات النظام في الجب الأحمر بسهل الغاب شمال غرب محافظة حماة.

مصادر المرصد السوري أفادت بأن الفصائل تعمل على تطوير الطائرات المسيرة وتدريب عناصر قادرة على استخدامها في حال حاولت قوات النظام التقدم إلى نقاط إضافية.