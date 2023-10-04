قوات النظام والميليشيات الإيرانية تستهدف مواقع “قسد” على ضفاف الفرات بالرشاشات الثقيلة

محافظة دير الزور: تعرضت مواقع قوات سوريا الديمقراطية لاستهداف بالرشاشات الثقيلة، فجر اليوم، مصدره مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية على ضفة نهر الفرات في الجهة المقابلة لمناطق “ٌقسد”، فيما ردت الأخيرة على مصادر الاستهداف باستخدام الأسلحة الرشاشة.

كما وترافق ذلك مع اندلاع اشتباك متقطع، بين مسلحين متمركزين في بلدة القورية غرب نهر الفرات، وبين “ٌقسد” في بلدتي الشنان والطيانة بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وعقب ذلك، استقدام قوات سوريا الديمقراطية تعزيزات عسكرية جديدة إلى مناطق نفوذها في ريف دير الزور، ترافق مع تحليق لطيران الحربي التابعة لقوات “التحالف الدولي” في الأجواء.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 2 تشرين الأول الجاري، انطلاق قذائف هاون وأر بي جي من قرية العباس ضمن مناطق قوات النظام والمليشيات الإيرانية المقابلة لبلدة هجين في ريف ديرالزور الشرقي.

وسقطت قذائف في مركز الأمن العام في مدينة هجين على ضفة نهر الفرات بريف دير الزور الشرقي، فيما دارت اشتباكات متقطعة بين “قسد” من جهة وقوات النظام مع الميليشيات الإيرانية من جهة أخرى.