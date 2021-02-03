قوات النظام والميليشيات الموالية لروسيا تواصل عملياتها العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية بغطاء جوي روسي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات متواصلة على محاور عدة ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة وباديتي حمص ودير الزور، بين قوات النظام والمليشيات الموالية لها ولروسيا من طرف، وعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” من طرف آخر، حيث تواصل الأولى عمليات تمشيط المنطقة للحد من هجمات التنظيم، فيما يسعى الأخير لإلحاق الخسائر البشرية والمادية بقوات النظام عبر كمائن واستهدافات، بينما تواصل القوات الموالية لروسيا وعلى رأسها الفيلق الخامس ولواء القدس الفلسطيني محاولة تأمين طريق ديرالزور-حمص، وتشارك الطائرات الحربية الروسية في العمليات العسكرية آنفة الذكر بشكل رئيسي، إذ تقوم يومياً بشن عشرات الضربات الجوية.

وكان المرصد السوري رصد أمس، أكثر من 75 غارة من قبل الطائرات الروسية على البادية السورية، تزامنًا مع استمرار حملة البحث عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية كل من الرقة وحمص وحماة ودير الزور.

ورصد المرصد السوري تنفيذ الطائرات الروسية يوم أمس، نحو 25 غارة جوية على مناطق متعددة في البادية، ليرتفع بذلك، عدد الغارات إلى 100 غارة خلال الـ48 ساعة الفائتة.

وكان المرصد السوري قد رصد 1300 غارة نفذتها الطائرات الحربية الروسية على البادية السورية فقط، خلال شهر كانون الثاني الفائت، قتلت نحو 50 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، دون تسجيل خسائر بشرية في صفوف المدنيين.