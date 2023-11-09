قوات النظام وفصائل “الفتح المبين” تتبادلان القصف البري ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

قوات النظام وفصائل “الفتح المبين” تتبادلان القصف البري ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة بلدات كنصفرة والبارة وسفوهن والفطيرة بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما شهد محور بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي قصفاً متبادلاً بقذائف الهاون بين قوات النظام وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”.

كما قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة محيط مدينة دارة عزة ومحيط قريتي كفرتعال والشيخ سليمان بريف حلب الغربي، ومحور الكبينة بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وتزامن القصف مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس مقتل عنصر من قوات النظام قنصا، برصاص هيئة تحرير الشام على محور نحشبا بريف اللاذقية الشمالي

كما قتل عنصر من هيئة تحرير الشام، إثر قصف مدفعي نفذته، قوات النظام على محاور جبل الزاوية جنوب إدلب.

وقتل عنصر من قوات النظام برصاص قناص غرفة “عمليات الفتح المبين” على محور آفس شرق إدلب.