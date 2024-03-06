قوات حرس الحدود الأردنية تحبط عملية تهريب مخدرات وتصيب عدد من المهربين على الحدود السورية- الأدرنية

أحبطت قوات حرس الحدود الأدرنية عملية تهريب مخدرات على الحدود السورية الأدرنية، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع مهربين مرتبطين بـ حزب الله “اللبناني”، وذلك بالقرب من الأكيدر في المنقطة الواقعة مابين بلدة نصيب ومنطقة الشياح في ريف درعا على الحدود السورية – الأدرنية، ما أدى إلى إصابة عدد من المهربين.

كما ضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة كانت بحوزة المهربين.

وتواصل السلطات الأردنية عملياتها لملاحقة تجار المخدرات ومكافحة عمليات تهريبها من داخل الأراضي السورية باتجاه أراضيه عبر طرق التهريب من خلال مهربين مرتبطين بحزب الله اللبناني.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 7 شباط الفائت، إحباط قوات حرس الحدود الأردنية ، عملية تهريب مخدرات، قادمة من داخل الأراضي السورية، عبر مهربين مرتبطين بحزب الله “اللبناني”، وذلك في المنطقة الشرقية المتاخمة للحدود السورية في ريف السويداء، حيث جرى تبادل إطلاق النار بين الجانبين، ما أدى إلى مقتل 3 مهربين وإصابة عنصر من قوات حرس الحدود الأردنية بجراح متفاوتة.

وكما ضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة خلال العملية.