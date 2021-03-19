قوات حرس الحدود التركية تواصل استهداف الهاربين من الأوضاع الكارثية في سوريا وتقتل شاب حاول دخول أراضيها بريف حلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد شاب من أبناء منطقة الباب، جراء استهدافه بالرصاص من قبل قوات حرس الحدود التركية “الجندرما”، وذلك أثناء محاولته دخول الأراضي التركية بطرق غير شرعية من ريف حلب الشمالي.

وبذلك، يرتفع إلى 8 بينهم 3 أطفال، تعداد المدنيين الذين قتلوا برصاص قوات حرس الحدود التركية أثناء محاولتهم العبور إلى تركيا بطرق غير شرعية في كل من إدلب والحسكة وحلب، وذلك منذ مطلع العام 2021 الجاري.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى 468 مدني، من بينهم 86 طفلاً دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.