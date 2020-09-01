قوات روسية رفقة قوات من حرس الحدود التابع للنظام تتجول على طول الحدود السورية-العراقية شرق دير الزور 

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، تجول رتل عسكري روسي برفقة قوات من حرس الحدود التابع لقوات النظام، على طول الحدود العراقية-السورية، قرب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن قوات النظام استقدمت قبل أيام، كرفانات وغرف مسبقة الصنع إلى تلك المنطقة الحدودية.

وتحدثت مصادر محلية عن إنشاء قاعدة عسكرية يعتقد أنها للميليشيات الموالية لروسيا، وانتشار قوات عسكرية، وذلك لضبط الحدود البرية مع العراق.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 25 آب الفائت، إطلاق قوات “لواء القدس الفلسطيني” التي تعمل تحت إمرة القوات الروسية، عملية تمشيط جديدة ضمن بادية دير الزور، انطلاقا من بادية الشولا غربي دير الزور وصولا إلى بادية البوكمال شرقها، بحثا عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” المنتشر بكثافة، بعد مقتل جنرال روسي في انفجار عبوة ناسفة. وجاءت عمليات التمشيط في ظل تصاعد القصف الجوي الروسي على البادية السورية، والذي استهدف مواقع التنظيم.