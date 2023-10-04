قوات سوريا الديمقراطية تجري عملية تسوية لـ 14 شخص شاركوا في الأحداث الأخيرة بريف دير الزور

محافظة دير الزور: أجرت قوات سوريا الديمقراطية عملية تسوية لأوضاع 14 شخص كانوا قد شاركوا في الأحداث التي جرت مؤخراً والاشتباكات بينها وبين المسلحين المحليين في المنطقة، حيث توجه الأشخاص لمركز تسوية كانت قد افتتحته قوات سوريا الديمقراطية لتسوية أوضاع المطلوبين لها وسلموا أنفسهم، وعمدت قوات سوريا الديمقراطية إلى افتتاح عدد من مراكز التسوية للأشخاص الذين شاركوا في الأحداث الأخيرة في المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم مداهمة وحدات أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية اليوم، منطقة نزل الفاعور في بلدة البحرة وبلدة أبو حردوب بريف ديرالزور الشرقي، واعتقلت ما يقارب الـ 20 شخص بتهم القيام بأعمال تخريبية واقتادتهم إلى أحد الأفرع الأمنية.

وبحسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعمال التخريب وإثارة الفوضى التي ارتكبوها بإيعازات من مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية في الضفاف الغربية لنهر الفرات.