قوات سوريا الديمقراطية تداهم “المعابر النهرية” في ريف دير الزور الشرقي وتصادر مواد معدة للتهريب 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، المعابر النهرية على نهر الفرات في بلدة الشحيل بريف دير الزور، وصادرت شاحنتين محملة بالخردة كانت مجهزة لنقلها إلى مناطق سيطرة قوات النظام على الضفة المقابلة من النهر.

على صعيد متصل، أفرجت “قسد” على عدد من المهربين والعاملين في المعابر النهرية، بعد اعتقالهم خلال العمليات الأمنية لمنع التهريب في المنطقة.

وكان المرصد السوري رصد، مساء الأمس قوى تابعة لقوات سورية الديمقراطية، داهمت حي اللطوة ببلدة ذيبان، ومن ثم داهمت المعابر النهرية التي تستخدم للتهريب مع مناطق النظام السوري على الضفة الأخرى من نهر الفرات، حيث جرى تبادل لإطلاق النار بين عناصر قوات سوريا الديمقراطية وبعض المهربين قرب المعابر دون وقوع إصابات.

ورصد المرصد السوري في 22 يناير/كانون الثاني، بأن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” تواصل حملة المداهمات والاعتقالات في مناطق ريف دير الزور الخاضع لنفوذها، حيث داهم عناصرها أحد المعابر النهرية التي تستخدم للتهريب في بلدة الشحيل وقاموا بإطلاق النار بإتجاه نقاط النظام في الضفة المقابلة في بلدة بقرص.