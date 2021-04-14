قوات سوريا الديمقراطية تداهم بلدة في ريف دير الزور الشرقي وتعتقل 4 أشخاص

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دوريات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، نفذت عملية دهم لبعض المنازل في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي، فجر اليوم، اعتقلت من خلالها نحو 4 أشخاص، من منازلهم، دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأول، أن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت مختار قرية “زغير جزيرة” بريف دير الزور الغربي ضمن مناطق نفوذها، وذلك بتهمة “التعامل مع قوات النظام”.