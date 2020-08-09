“قوات سوريا الديمقراطية” تداهم قرية الحوايج شرقي دير الزور وتعتقل موالين للنظام السوري

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: تتواصل الحملة الأمنية لقوات سوريا الديمقراطية، ضمن قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي لليوم الثالث على التوالي، حيث علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوة من قسد وبدعم من مروحيات تابعة للتحالف الدولي داهمت بعد منتصف ليل السبت – الأحد، مناطق في القرية واعتقلت عدة أشخاص، معروفين بولائهم للنظام السوري.

وأفادت مصادر المرصد أمس أن قوات سوريا الديمقراطية عمدت بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، إلى اعتقال 7 شبان في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، لأسباب مجهولة حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس الأول، أن قوات سوريا الديمقراطية داهمت صباح اليوم الخميس بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وعمدت إلى اعتقال 6 مدنيين بينهم 5 من عائلة واحدة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن عناصر قسد عمدوا إلى حرق منزل أحد المعتقلين بشكل كامل بعد إخراج قاطنيه منه، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاعتقال.