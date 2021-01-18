قوات سوريا الديمقراطية تداهم قرية شرقي دير الزور وتعتقل “نسيب” قيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية”

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية داهمت بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، منزلاً ضمن قرية الزر الواقعة بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت نسيب قيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية”، على صعيد متصل رصد المرصد السوري انتشار مكثف لحواجز عسكرية تابعة لقسد في بلدتي غرانيج والشحيل شرقي دير الزور.

وكان المرصد السوري نشر في 12 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، أن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، اعتقوا ثلاثة أخوة بعد مداهمة منزلهم في بلدة الباغوز بريف مدينة البوكمال شرقي دير الزور، وذلك بتهمة التعامل مع خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.