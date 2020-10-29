قوات سوريا الديمقراطية تداهم قرية شمالي دير الزور وتعتقل شخص لأسباب مجهولة حتى الآن

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، داهمت اليوم الخميس، قرية العزبة شمال مدينة دير الزور، واعتقلت شخص لأسباب لاتزال مجهولة حتى اللحظة.

ونشر المرصد السوري يوم أمس الأول، أن قوات التحالف الدولي نفذت فجر اليوم الثلاثاء، عملية إنزال جوي برفقة قوات “مكافحة الإرهاب” التابعة لقسد في قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى اعتقال 4 أشخاص من بينهم مدرس عمل سابقاً ضمن تنظيم “الدولة الإسلامية” إبان سيطرته على مناطق ريف دير الزور الشرقي.