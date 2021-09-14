قوات سوريا الديمقراطية تداهم معابر التهريب وتصادر محروقات ومواد غذائية معدة للتهريب في دير الزور 

محافظة دير الزور: داهمت قوات سوريا الديمقراطية، معابر التهريب في ريف دير الزور الغربي، واعتقلت 4 مهربين وصادرت 30 برميلًا من المحروقات في بلدة الجنينة، و 60 كيسًا من مادة الطحين في بلدة الكبر في الريف ذاته، كانت معدة للتهريب إلى مناطق النظام.

وفي 6 أيلول، عززت قوات سوريا الديمقراطية نقاطها العسكرية على نهر الفرات في بلدة الشحيل بريف دير الزور، وذلك بعد حرقها للقصب المنتشر على طول النهر في تلك المنطقة.

ويأتي ذلك لتشديد مراقبتها على معابر التهريب إلى مناطق سيطرة قوات النظام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 5 أيلول، بقيام “قسد” على إتلاف وحرق القصب على ضفاف نهر الفرات، منعًا منها لعمليات التهريب عبر نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي.