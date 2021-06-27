قوات سوريا الديمقراطية تداهم معبر نهري في الشحيل وتستهدف عبارة تهريب متجهة نحو مناطق نفوذ النظام

محافظة دير الزور: أفاد نشطاء المرصد السوري في مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية بدير الزور، بأن دورية عسكرية تابعة لقسد داهمت منتصف اليل، معبر نهري في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، واستهدفت بالرصاص عبارة معدة للتهريب نحو مناطق نفوذ النظام السوري على الضفة الأخرى لنهر الفرات، تحمل على متنها مادة المازوت، الأمر الذي أدى لاحتراق العبارة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادوا، في 13 حزيران، بأن قوات سوريا الديمقراطية داهمت، معابر نهرية في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وأطلقت النار باتجاه العبارات التي تُستخدم في التهريب ونقل الأشخاص من مناطق قسد إلى مناطق نفوذ النظام السوري على الضفة الأخرى للنهر. وكان المرصد السوري نشر في 12 الشهر الفائت، أن قوات سوريا الديمقراطية، داهمت معبار نهري في حويجة البصيرة شرقي دير الزور والذي يصل بمناطق قوات النظام على الضفة الأخرى للنهر، وجرى مصادرة عبارة وعبوات معبئة بمادة المازوت معدة للتهريب.