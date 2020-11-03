قوات سوريا الديمقراطية تداهم معبر نهري في بلدة الشحيل شرقي دير الزور وتصادر شاحنة اسمنت قادمة من مناطق النظام السوري

محافظة دير الزور- المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات سوريا الديمقراطية داهمت اليوم الثلاثاء، أحد المعابر النهرية في بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي، وصادرت شاحنة إسمنت بعد وصولها مباشرة من منطقة سيطرة قوات النظام على الضفة الأخرى للنهر، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.

ونشر المرصد السوري في 24 من الشهر الفائت، أن قوة كبيرة من قوات سوريا الديمقراطية، داهمت المعابر النهرية في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، ودمروا العبارات الخاصة بنقل النفط، واستهدفوا بقذائف “الآربيجي” والرشاشات الثقيلة العبارات على الضفة المقابلة من نهر الفرات قرب بلدة بقرص الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

وشهدت بلدة الشحيل في 22 أكتوبر/تشرين الأول، توتراً أمنياً بين أهالي البلدة من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية، بعد اعتقال الأخيرة لأحد المهربين في المنطقة من المشفى.

كما داهمت معابر التهريب وخربت العبارات المائية، بعد أن استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة.

وتنشط حركة التهريب في مناطق دير الزور بين مناطق نفوذ النظام و”قسد” عبر معابر نهرية وطوافات بسبب نهر الفرات الفاصل بين المنطقتين.