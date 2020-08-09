قوات سوريا الديمقراطية تداهم منزلا لأحد وجهاء دير الزور وتعتقل ابنه وتعبث بمحتويات منزله

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت قوات سوريا الديمقراطية، صباح اليوم، منزلا لأحد وجهاء بلدة الحريجي في ريف دير الزور الشمالي الشرقي، واعتقلت أحد أبنائه، بعد أن عبث عناصر “قسد” بمحتويات المنزل، دون معرفة أسباب الاعتقال حتى الآن.

وتتواصل الحملة الأمنية لقوات سوريا الديمقراطية، في ريف دير الزور الشرقي لليوم الثالث على التوالي، حيث داهمت قسد بدعم من مروحيات تابعة لـ”التحالف الدولي”، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، مناطق في القرية الحوايج واعتقلت عدة أشخاص، معروفين بولائهم للنظام السوري.