قوات سوريا الديمقراطية تداهم منزل أحد عناصرها بريف دير الزور الشرقي وتعتقل ثلاثة من أقربائه

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت قوة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية منزل أحد عناصرها في حي البوفهد بمدينة البصيرة شرقي دير الزور بهدف اعتقاله، وعند عدم تمكنها من اعتقاله، اعتقلت ثلاثة من أقربائه ممن كانوا متواجدين ضمن المنزل، أحدهم عنصر سابق في “جبهة النصرة” مبتور السابقين جراء قصف سابق.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، إلى أن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية صادروا قطيعًا من الأغنام واعتقلوا صاحبها، بتهمة تعامل أحد أبناءه مع خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، وذلك في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي.

وكانت قوات سورية الديمقراطية قد داهمت، في ذات اليوم، منزل مواطن في مدينة البصيرة يملك عدد من الأفران بريف ديرالزور الشرقي، واعتقلت اثنين من أبناءه، وكانت قسد احتجزت أول أمس شاحنة محملة بالطحين تعود للمواطن صاحب الأفران عند أحد المعابر النهرية في بلدة الشحيل بريف ديرالزور.