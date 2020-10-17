قوات سوريا الديمقراطية تداهم منزل قيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية” بريف دير الزور الشرقي

أفادت مصادر المرصد السوري، بأن قوات سوريا الديمقراطية داهمت منزل قيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية” يدعى “أبو وليد العراقي” وقامت بتفتيشه في قرية الرز بريف دير الزور الشرقي، والجدير ذكره أن القيادي جرى اعتقاله من قِبل “قسد” بتاريخ 20/7/2020.

وداهمت قوات سورية الديمقراطية مدعومة بمروحيات “التحالف الدولي” داهمت بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، منطقة المجيد في بلدة الصور بريف ديرالزور الشمالي، وطلبت من الأهالي عبر مكبرات الصوت عدم الخروج من المنازل، قبل أن تبدأ بعملية الدهم، وأسفرت العملية عن اعتقال شخص بتهمة الانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، كما أدت العملية إلى مقتل شخص وإصابة زوجته و هو عنصر سابق في صفوف الفصائل الموالية لتركيا كان يقيم في مناطق “درع الفرات” بريف حلب، قبل أن يعود حديثاً إلى بلدة الصور شمالي دير الزور، بالإضافة إلى قيام مروحيات “التحالف الدولي”، باستهدف مخزن للعبوات الناسفة في الوادي على أطراف بلدة الصور.