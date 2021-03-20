قوات سوريا الديمقراطية تستهدف عبارات لتهريب النفط والبضائع بين مناطقها ومناطق النظام عبر نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور الشرقي – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دوريات تابعة لقوات سورية الديمقراطية تناوبت طيلة ليلة أمس الجمعة، وحتى صباح اليوم السبت، على التواجد في المعابر النهرية ببلدة الشحيل الحوايج و إطلاق الرصاص على العبارات الخاصة بتهريب النفط والبضائع عبر نهر الفرات والتي يقوم أصحابها بركنها عند نقاط النظام خلال فترات المراقبة وتواجد دوريات قسد عند المعابر النهرية بين ضفتي الفرات، وجاء ذلك بعد السماح لهذه المعابر بنقل الأشخاص فقط بشكل غير رسمي بين مناطق النظام وقوات سوريا الديمقراطية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد نشر في 5 فبراير/شباط المنصرم، أن قوات سوريا الديمقراطية داهمت المعابر النهرية في بلدة ذيبان بريف دير الزور، وسحبت أنابيب تم وصلها بين ضفتي النهر، كانت تستخدم لتهريب النفط إلى مناطق سيطرة قوات النظام.