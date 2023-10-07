قوات سوريا الديمقراطية تستهدف قاعدتين عسكريتين للقوات التركية في ريف تل أبيض بالرقة

محافظة الرقة: قصفت قوات سوريا الديمقراطية، قبل قليل، بالصواريخ قاعدتي الطيبة والمردود التابعتين للقوات التركية في ريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة ضمن منطقة “نبع السلام”، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وقبل قليل، استهدفت مسيرة تركية، موقعاً في غربي عين عيسى شمالي الرقة، ما خلفت أضرار مادية.

وتشهد مناطق قوات سوريا الديمقراطية تصعيدا لافتا من قبل سلاح الجو التركي على المنشآت الحيوية، ما خلفت أضرار جسمية، ولا سيما بعد تدمير عدد كبير من المنشآت والمحطات والمستشفيات وغيرها من المرافق الحيوية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الضربات الجوية التركية خلال التصعيد التركي الأخير على مناطق قوات سوريا الديمقراطية، بعد تهديدات وزير الخارجية التركية “حقان فيدان” ارتفع إلى 70، من ضمنها 38 بالطائرات المسيرة، في مناطق “قسد”، أسفرت عن وقوع 15 قتيل بينهم مدنيين.