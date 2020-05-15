قوات سوريا الديمقراطية تستولي على مدرسة في ريف دير الزور وتتخذها مقرا عسكريا لها

قوات سوريا الديمقراطية تستولي على مدرسة في ريف دير الزور وتتخذها مقرا عسكريا لها

أفادت مصادر المرصد السوري، بأن قوات سوريا الديمقراطية استولت على مدرسة اليرموك في بلدة غرانيج في ريف دير الزور، واتخذتها مقرا عسكريا لقواتها.

وفي سياق ذلك، أصدر مكتب التربية والتعليم في غرانيج كتابا إلى من يهمه الأمر، في 12 أيار/مايو، يوضح حاجة إلى إعادة افتتاحها، ويشكو اقدام القوات العسكرية على الاستيلاء على المدرسة التي تعلم أكثر من 500 تلميذ.

يذكر أن منظمة “فراتنا” العاملة في منطقة الشعيطات في ريف دير الزور، رممت المدرسة بعد تدمير أجزاء منها في وقت سابق.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في أبريل/نيسان الفائت، استيلاء قوات سوريا الديمقراطية على مدرسة في قرية قرية الحوايج في ريف دير الزور، حيث تعرضت لعدة هجمات من قبل مسلحين مجهولين في المنطقة.