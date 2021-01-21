قوات سوريا الديمقراطية تشن حملة مداهمات جديدة في دير الزور وتعتقل 11 شخص بتهم “الانتماء والتعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية”

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات سوريا الديمقراطية عمدت أمس الأربعاء، إلى شن مداهمات عدة لمناطق متفرقة من ريف دير الزور، حيث داهمت قرية طيب الفال واعتقلت 3 أشخاص بتهمة “الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية” بينهم عنصر سابق في التنظيم، كما داهمت منطقتي العزبة ومعيزيلة واعتقلت 8 أشخاص بذات التهمة وأيضاً بينهم عناصر سابقين من التنظيم، بالإضافة لذلك جرى اعتقال شاب نازح يعمل حداد بعد مداهمة مخيم للنازحين في قرية الصبحة، دون معلومات عن أسباب اعتقاله.

ونشر المرصد السوري في 19 من الشهر الجاري، أن قوات “مكافحة الإرهاب” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اعتقلت قيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية” يقوم بالتخطيط لعمليات اغتيال وزرع عبوات ناسفة لمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، حيث جرى اعتقاله من قرية الفلاحة بريف الحسكة الشرقي، وعُثر بحوزته على عبوات ناسفة وبعض الأسلحة الفردية.

كما أشار المرصد السوري في 18 الشهر ذاته، بأن قوة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية داهمت بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، منزلاً ضمن قرية الزر الواقعة بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت نسيب قيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية”، على صعيد متصل رصد المرصد السوري انتشار مكثف لحواجز عسكرية تابعة لقسد في بلدتي غرانيج والشحيل شرقي دير الزور.