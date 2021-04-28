قوات سوريا الديمقراطية تعتقل أكثر من 15 مواطنًا من شمالي دير الزور وانفجار دراجة نارية مفخخة

محافظة دير الزور: اعتقلت قوات سورية الديمقراطية، يوم أمس، شخصين من مكتب اللجنة المالية التابع لمجلس ديرالزور المدني في منطقة المعامل شمال مدينة ديرالزور، دون معرفة الأسباب، وداهمت قوات سورية الديمقراطية، صباح اليوم، قرية أبو النيتل بريف ديرالزور الشمالي، واعتقلت نحو خمسة عشر شابًا كانوا أمام منازلهم و في المحال التجارية و الفرن و بعضهم يعمل على الحراقات النفطية، دون معرفة الأسباب أيضا، في حين انفجرت دراجة نارية مفخخة في بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، داهمت معبري الحسن و الخزيم النهريين، على أطراف بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وصادرت شاحنتين محملتين بمادة المازوت للتهريب نحو مناطق النظام السوري، كما فجرت عبارة باستهدافها بقاذف “أربيجي”.