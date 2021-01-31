قوات سوريا الديمقراطية تعتقل اثنين من مهربي الوقود نحو مناطق النظام في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت شخصين اثنين من بلدة ذيبان في ريف دير الزور الشرقي، صباح اليوم الأحد، يعملان في تهريب الوقود إلى مناطق النظام السوري، أحدهما من قبيلة العكيدات، وتشهد البلدة توتراً وسط دعوات من الأهالي للخروج بمظاهرة في حال عدم إطلاق سراحهما.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن قوة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية داهمت منزل أحد عناصرها في حي البوفهد بمدينة البصيرة شرقي دير الزور بهدف اعتقاله، وعند عدم تمكنها من اعتقاله، اعتقلت ثلاثة من أقربائه ممن كانوا متواجدين ضمن المنزل، أحدهم عنصر سابق في “جبهة النصرة” مبتور السابقين جراء قصف سابق.