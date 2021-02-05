بتهمة العمل بمعابر التهريب النهرية إلى مناطق النظام.. قسد تعتقل شخصين من ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية، شخصين بعد مداهمة منزلهما في قرية جمة شرقي دير الزور، وذلك بتهمة العمل بمعابر التهريب النهرية إلى مناطق النظام.

وكان المرصد السوري قد أشار يوم أمس، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية داهمت المعابر النهرية في بلدة ذيبان بريف دير الزور، وسحبت أنابيب تم وصلها بين ضفتي النهر، كانت تستخدم لتهريب النفط إلى مناطق سيطرة قوات النظام.