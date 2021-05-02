قوات سوريا الديمقراطية تعتقل عنصر سابق في تنظيم ” الدولة الإسلامية” قرب الحدود السورية – العراقية

محافظة دير الزور: اعتقلت دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، أحد العناصر السابقين في تنظيم “الدولة الإسلامية” بعد مداهمة منزله في بلدة الباغوز، المعقل الأخير للتنظيم قبيل انهياره “بشكل صوري” شرقي دير الزور.

وفي 27 أبريل/نيسان، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات، حملة مداهمة نفذتها قسد بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء في منطقة الحوايج بريف دير الزور الشرقي، وجرى اعتقال عدة أشخاص غالبيتهم بتهمة “الانتماء” لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، وجرت الحملة بدعم جوي من قبل طيران التحالف الدولي، يذكر أن هذه المرة هي الثانية التي يتم مداهمة الحوايج واعتقال أشخاص منهم خلال أقل من 10 أيام.