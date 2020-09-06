قوات سوريا الديمقراطية تعتقل مقاتل سابق لدى تنظيم “الدولة الإسلامية” شرقي ديرالزور

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، داهمت ليلة أمس، منزل مقاتل سابق لدى تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية الطكيحي بريف دير الزور الشرقي، دون معرفة أسباب الاعتقال حتى اللحظة، يذكر أن قسد كانت قد اعتقلت ذات الشخص لمدة عام سابقا.

وكان المرصد السوري أشار يوم الأول من سبتمبر، إلى أن قسد اقتحمت منزل رجل يعمل بتجارة “المخدرات” في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، بهدف اعتقاله، إلا أنه تمكن من الهرب، حيث اعتقلت “قسد” طفل من جيران التاجر لأسباب غير معروفة، ولكن سرعان ما تدخل عدد كبير من الأهالي وتمكنوا من جلب الطفل من أيدي عناصر “قسد” الذين قاموا بإطلاق الرصاص لتفريق جموع الأهالي من حولهم.

وكان المرصد السوري نشر في 29 أغسطس/آب المنصرم، أن قوات سوريا الديمقراطية، أفرجت، عن 8 أشخاص من أبناء بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد اعتقال دام أكثر من 20 يوما، حيث شنت قوات سوريا الديمقراطية حملة اعتقال في البلدة، في 8 آب/أغسطس، واقتادتهم إلى مراكزها الأمنية، دون معرفة أسباب الاعتقال حينها، فيما ذكرت مصادر للمرصد السوري، بأن “قسد” اتهمهم بالانتماء إلى إحدى خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.