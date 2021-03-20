 قوات سوريا الديمقراطية تغلق مداخل مدينة عين عيسى بالحواجز العسكرية وتمنع دخول من لا يحمل قيودها تزامنًا مع استمرار المعارك على محاورها الغربية

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق لحقوق الإنسان، بأن قوات سوريا الديمقراطية أغلقت مداخل مدينة عين عيسى بالحواجز العسكرية ومنعت دخول أي شخص لا يحمل قيودها، في حين انسحب رتل لقوات النظام يضم عشرات العناصر من “اللواء 93” في ناحية عين عيسى، دون معرفة الأسباب، يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها على محاور عين الغربية من جهة قريتي صيدا ومعلق، وسط قصف صاروخي متبادل بين الطرفين.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم إلى أن اشتباكات عنيفة تشهدها محاور ناحية عين عيسى، عاصمة “الإدارة الذاتية” في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام من جهة أُخرى، من جهة بلدة معلق، على الجهة الغربية لعين عيسى، في محاولة من قِبل القوات التركية والفصائل الموالية لها التقدم باتجاه الطريق الذي يصل عين عيسى بمدينة عين العرب (كوباني) وقطعه، وسط قصف صاروخي مكثف ومتبادل تشهده المنطقة، ومعلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية.