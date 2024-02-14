قوات سوريا الديمقراطية تفشل هجوماً لمسلحين محليين على بلدات بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: أفشلت قوات سوريا الديمقراطية محاولة تسلل لمجموعة من المسلحين المحليين عبر ضفة نهر الفرات باتجاه بلدات الشعفة وذيبان والكشمة في ريف دير الزور الشرقي، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين وسط معلومات عن خسائر بشرية في صفوف المسلحين المحليين.

وفي 12 شباط الجاري، تصدت قوات سوريا الديمقراطية لمحاولة تسلل نفذها مسلحون محليون، حيث حاولوا العبور إلى مصفاة بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة دارت بين الطرفين على صفتي نهر الفرات، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.