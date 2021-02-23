قوات سوريا الديمقراطية تمنع الفلاحين من سقاية أراضيهم الزراعية في ريف دير الزور 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: منعت قوات سوريا الديمقراطية الفلاحين من أبناء بلدة الشحيل سقاية أراضيهم المزروعة بالقمح في منطقة المجد في حاوي بلدة الشحيل و التي تقع بالقرب من طريق “حقل العمر” النفطي، وفي سياق ذلك، رفض مسؤولون في قوات سوريا الديمقراطية مقابلة وفد من الأهالي والفلاحين في “حقل العمر” النفطي، دون توضيح الأسباب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، أمس، انتشارًا لعناصر قوات سوريا الديمقراطية، في مدينة البصيرة بريف دير الزور، تزامنًا مع إغلاق أسواق المدينة، حيث عمل العناصر على إزالة البسطات والطاولات وكسروها ونقلوها إلى مكبات النفايات.